Россия и Турция планируют новые консультации по ситуации в Идлибе - Лавров

16:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы", - сказал он.