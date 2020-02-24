Россия и Турция планируют новые консультации по ситуации в Идлибе - Лавров
16:06 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы", - сказал он.
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