0
0
107
НОВОСТИ

США должны в бюджет ООН более 1 млрд долларов взносов - постпред ООН

07:50 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки не доплатили более 1 млрд долларов взносов в бюджет ООН, из-за чего стали самым большим должником перед организацией. Об этом постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов заявил во вторник в интервью газете "Известия".

"Давайте не будем забывать, что Америка - самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на 1 млрд долларов, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д. Все это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств", - заявил Гатилов изданию.

Кроме того, дипломат отметил, что долг копился в течение длительного времени. "Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы", - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 25.02.2020
В отношении президента Колумбии начато расследование по подозрению в корупции
0
52
08:30 25.02.2020
В Московском зоопарке раньше срока проснулись сурки
0
51
08:10 25.02.2020
Из-за короновируса в Японии могу временно закрыться школы
0
85
07:40 25.02.2020
Палестина и Израиль достигли договоренности и прекращении огня - СМИ
0
114
07:30 25.02.2020
Из последних президентов США, Трамп наиболее жестко относится к РФ - Пенс
0
130
19:10 24.02.2020
Германия. Очевидцы сообщают, что на карнавале водитель направил машину на детей
0
823
18:50 24.02.2020
Коронавирус обрушил индекс Dow Jones
0
850
18:35 24.02.2020
ВОЗ пока не признает "Уханьскую пневмонию" пандемией
0
814
16:06 24.02.2020
Россия и Турция планируют новые консультации по ситуации в Идлибе - Лавров
0
840
14:31 24.02.2020
Трамп похвалил лунную программу Индии и выразил надежду на сотрудничество
0
981

Возврат к списку