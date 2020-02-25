США должны в бюджет ООН более 1 млрд долларов взносов - постпред ООН

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки не доплатили более 1 млрд долларов взносов в бюджет ООН, из-за чего стали самым большим должником перед организацией. Об этом постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов заявил во вторник в интервью газете "Известия".

"Давайте не будем забывать, что Америка - самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на 1 млрд долларов, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д. Все это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств", - заявил Гатилов изданию.

Кроме того, дипломат отметил, что долг копился в течение длительного времени. "Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы", - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе.