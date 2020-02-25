Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
14:12 25.02.2020 Источник: РБК
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92 году жизни, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. Также об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта. РБК
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