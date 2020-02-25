Директор института книги в Киеве призвала "вычистить" из библиотек советские книги

14:32 Источник: Известия

Директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль призвала изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные. Об этом она заявила во время круглого стола "Язык объединяет, разнообразие обогащает: роль и место государственного языка и других языков на Украине".

"По статистике, в библиотеках хранится более 240 млн единиц документов. Это книги, периодика, еще что-то. Вероятно, более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года", - отметила Коваль в "Ютубе".

Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и "вычищать библиотеки от советского фонда". Такие меры, по мнению Коваль, помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и "их коммуникации о литературе на украинском языке".