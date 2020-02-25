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Многодетным семьям предложили выдавать деньги взамен земельных участков

15:12 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" предлагает кабмину предусмотреть денежную альтернативу для многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельных участков. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте партии.

"Партпроект ["Крепкая семья"] на основе своих мониторингов и обращений от многодетных граждан подготовил предложения в правительство РФ по закреплению обязательной денежной альтернативы для граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков, для последующего самостоятельного приобретения земли", - приводятся в релизе слова координатора партпроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой.

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