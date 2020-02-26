Дональд Трамп на год продлил пакет антироссийских санкций из-за Крыма
10:05 26.02.2020 Источник: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крымского полуострова. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома.
Санкционные меры против России введены из-за ситуации в Крыму и на Украине. В объяснительной записке называются причины принятия такого решения: подрыв демократических процессов на Украине, которые угрожают ее миру, стабильности, суверенитету, безопасности и территориальной целостности и не только.
«Действия и политика правительства России... продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США», — говорится в тексте.
Отмечается, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан экс-главой США Бараком Обамой 6 марта 2014 года, то есть до референдума в Крыму.
«Чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 год... Поэтому я продлеваю ее на год», — заявил Трамп. Газета.Ru
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