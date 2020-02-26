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Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова

10:20 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что активная позиция общественности сыграла положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова. При этом глава государства уверен, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс.

"Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо", - отметил президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", говоря о деле журналиста. "По этому событию (делу Голунова - прим. ТАСС) работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан", - констатировал глава государства.

Он отметил, что следствие должно вестись тщательно и без суеты. "Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее", - сказал Путин. "Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка", - подчеркнул он.

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