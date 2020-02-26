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НОВОСТИ

РФ выплатила долги за весь бывший СССР, но не получила обещанные активы за рубежом - Путин

19:20 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия так и не получила все полагающиеся ей зарубежные активы СССР, несмотря на выплату долгов всех бывших советских республик. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Он назвал очевидным тот факт, что Россия является правопреемницей СССР. "И все [страны] согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", - сказал Путин, отметив, что "весь мир был очень счастлив", когда РФ взяла на себя эти обязательства по долгам в обмен на зарубежные активы бывшего СССР.

"Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали", - обратил внимание президент РФ.

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