Количество поддельных купюр в России в 2019 году выросло более чем на 7%

20:00 Источник: Эхо Москвы

Количество поддельных купюр в России за минувший год выросло более чем на 7% — утверждают в Центральном банке. Чаще всего подделывают 5-тысячные купюры. Реже всего в 2019 году подделывали монеты номиналом в один рубль – такую нашли только одну.

Что касается банкнот, то наименьшее число подделок было выявлено среди 10-рублевых купюр – три штуки. Эхо Москвы