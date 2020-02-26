Количество поддельных купюр в России в 2019 году выросло более чем на 7%
20:00 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Количество поддельных купюр в России за минувший год выросло более чем на 7% — утверждают в Центральном банке. Чаще всего подделывают 5-тысячные купюры. Реже всего в 2019 году подделывали монеты номиналом в один рубль – такую нашли только одну.
Что касается банкнот, то наименьшее число подделок было выявлено среди 10-рублевых купюр – три штуки. Эхо Москвы
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