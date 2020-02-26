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НОВОСТИ

Шри-Ланка сделала бесплатными визы для российских туристов

20:40 26.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Шри-Ланки сделали бесплатными визы для российских туристов. Документы с сегодняшнего дня можно получить как онлайн, так и в посольстве и по приезде в страну.

Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров. Там уточнили, что визы для граждан 48 государств, в том числе России, будут бесплатными до 30 апреля.

Власти Шри-Ланки считают, что такой мерой привлекут туристов из нашей страны. Говорит Москва

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