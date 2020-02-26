Все заболевшие пневмонией должны будут пройти тест на коронавирус - глава Роспотребнадзора
21:20 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке должны будут пройти тест на коронавирус. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
"Учитывая, что основной тяжелой формой нового заболевания, вызываемого коронавирусом, является пневмония, большие города, в первую очередь Москва, которая проводит это (тестирование на наличие коронавируса - прим. ТАСС) уже две недели, всех больных пневмонией обследует дополнительно на коронавирус. Это обязательное условие. С начала этой недели мы распространяем этот опыт. Это требование практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус", - сказала Попова.
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