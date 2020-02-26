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Наличие задолженности перед мэрией Лондона в посольстве РФ не признали

22:00 26.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В посольстве России не признали наличие задолженности перед мэрией Лондона. В дипмиссии заявили, что, согласно Венской конвенции, дипломаты не обязаны платить налоги, в частности, сбор за въезд в центр города. Об этом говорится в заявлении посольства.

Накануне BBC сообщила, что иностранные диппредставительства задолжали мэрии Лондона более 116 млн фунтов стерлингов, так как их сотрудники не платят сборы на въезд в центр города, а в некоторых случаях — за парковку.

По информации министерства иностранных дел Великобритании, долг посольства России составляет почти 6 млн фунтов.  Говорит Москва

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