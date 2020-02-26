Наличие задолженности перед мэрией Лондона в посольстве РФ не признали
22:00 26.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В посольстве России не признали наличие задолженности перед мэрией Лондона. В дипмиссии заявили, что, согласно Венской конвенции, дипломаты не обязаны платить налоги, в частности, сбор за въезд в центр города. Об этом говорится в заявлении посольства.
Накануне BBC сообщила, что иностранные диппредставительства задолжали мэрии Лондона более 116 млн фунтов стерлингов, так как их сотрудники не платят сборы на въезд в центр города, а в некоторых случаях — за парковку.
По информации министерства иностранных дел Великобритании, долг посольства России составляет почти 6 млн фунтов. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 22:40 26.02.2020
- Россия с 28 февраля перестанет выдавать визы гражданам Ирана
- 21:20 26.02.2020
- Все заболевшие пневмонией должны будут пройти тест на коронавирус - глава Роспотребнадзора
- 20:40 26.02.2020
- Шри-Ланка сделала бесплатными визы для российских туристов
- 20:00 26.02.2020
- Количество поддельных купюр в России в 2019 году выросло более чем на 7%
- 19:20 26.02.2020
- РФ выплатила долги за весь бывший СССР, но не получила обещанные активы за рубежом - Путин
- 18:40 26.02.2020
- Крашенинников сообщил о согласовании Путиным даты голосования по Конституции
- 18:00 26.02.2020
- Поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу сразу после итогов голосования - Путин
- 17:32 26.02.2020
- Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры
- 17:15 26.02.2020
- Мэр Собянин назвал приоритеты программы «Мой район» в Бибиреве
- 17:12 26.02.2020
- В МВД не хватает аттестованных сотрудников - Колокольцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать