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Угроза распространения коронавируса в штате Нью-Йорк высокая - губернатор

07:40 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасность распространения в американском штате Нью-Йорк заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, высока. С таким предупреждением выступил в среду на пресс-конференции губернатор этого штата Марио Куомо.

"Вероятность дальнейшего распространения этого вируса высока. Весьма вероятно, что анализы, взятые у жителей штата Нью-Йорк, будут положительными (подтвердят заражение коронавирусом - прим. ТАСС)", - отметил губернатор. Он внес на рассмотрение законодательного собрания (парламента) штата предложение выделить департаменту здравоохранения Нью- Йорка дополнительно 40 млн долларов на профилактику заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

По словам Куомо, в данном штате насчитывается 17 тыс. человек, у которых диагностировано острое респираторное заболевание. Центры по контролю и профилактике заболеваний США провели анализ проб, взятых у 26 жителей Нью-Йорка, у них не выявлен коронавирус. Экспертиза проб еще одного человека, проживающего в округе Нассау, продолжается. Власти этого округа в среду рекомендовали добровольный карантин для 83 человек, вернувшихся недавно из Китая.

Число зараженных коронавирусом в США в среду возросло до 15 человек. Во вторник директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье заявила, что распространение коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов является лишь вопросом времени.

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