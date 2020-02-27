Прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля - источник

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне. Об этом сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

"В соответствии с программой госиспытаний "Циркона", в начале января текущего года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что "дальность полета "Циркона" превысила 500 км". кх/ бнс/рд/еа