0
0
162
НОВОСТИ

Прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля - источник

08:10 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне. Об этом сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

"В соответствии с программой госиспытаний "Циркона", в начале января текущего года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что "дальность полета "Циркона" превысила 500 км". кх/ бнс/рд/еа

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 27.02.2020
Счетная палата не нашла водопровод в трети детских медучреждений
0
28
09:20 27.02.2020
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
0
50
09:05 27.02.2020
США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
0
82
09:00 27.02.2020
У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер
0
93
08:50 27.02.2020
Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
0
99
08:30 27.02.2020
Примерно через два месяца в США начнутся испытания вакцины от коронавируса
0
130
07:50 27.02.2020
Действия США и НАТО мешают созданию мира без ядерного оружия - постпред ООН
0
169
07:40 27.02.2020
Угроза распространения коронавируса в штате Нью-Йорк высокая - губернатор
0
171
07:30 27.02.2020
Нескольким иностранцам из Китая отказали во въезде в США - Трамп
0
154
22:40 26.02.2020
Россия с 28 февраля перестанет выдавать визы гражданам Ирана
0
680

Возврат к списку