Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация некоторых турецких СМИ о захвате отрядами сирийской "умеренной оппозиции" города Саракиб в провинции Идлиб не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам в четверг военный источник.

"Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками. Город находится под полным контролем сирийского правительства", - сказал он.