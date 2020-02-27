Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
11:05 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация некоторых турецких СМИ о захвате отрядами сирийской "умеренной оппозиции" города Саракиб в провинции Идлиб не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам в четверг военный источник.
"Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками. Город находится под полным контролем сирийского правительства", - сказал он.
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