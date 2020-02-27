Россияне значительно увеличили количество средств на банковских счетах

11:20 Источник: РБК

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка (есть у РБК). В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.