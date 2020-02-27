0
0
135
НОВОСТИ

Россияне значительно увеличили количество средств на банковских счетах

11:20 27.02.2020 Источник: РБК

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка (есть у РБК). В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 27.02.2020
В Петербурге этой зимой переплавили в 20 раз меньше снега, чем прошлой
0
26
12:20 27.02.2020
Путин признался, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи
0
56
12:05 27.02.2020
В день голосования по поправкам к Конституции Россия вспомнит о Ленине - Зюганов
0
91
12:00 27.02.2020
Саудовская Аравия приостановила въезд паломников
0
137
11:32 27.02.2020
Моногорода могут уплотнить для сокращения расходов
0
134
11:05 27.02.2020
Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
0
153
11:00 27.02.2020
Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался
0
155
10:32 27.02.2020
В Европе напали на критика руководства Чечни - СМИ
0
187
10:20 27.02.2020
Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 2,8 тыс. человек
0
191
10:05 27.02.2020
Предвыборный штаб Трампа обвинил NYT в клевете
0
234

Возврат к списку