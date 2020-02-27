Поиск с вертолета пропавших детей не дал результата - МЧС
14:32 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обследовали более 100 км береговой линии в поисках детей, которых унесло в море во время шторма в Сочи, разведка с помощью вертолета не дала результатов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Сообщение о том, что двое мальчиков 2005 года рождения пытались перейти через реку Псезуапсе и были снесены потоком воды в море в Лазаревском районе в Сочи, поступило вечером 25 февраля.
"Проведенная сегодня разведка вертолетом МЧС России результатов не дала. По состоянию на 12:00 мск обследовано более 100 км береговой линии. Продолжаются поиски судном МЧС в акватории Черного моря", - сказали в ведомстве.
По данным МЧС к поискам привлечено более 260 спасателей, волонтеров и представителей казачества. Задействовано 17 единиц специальной техники, в том числе вертолет, два катера и беспилотник. В четверг утром к поискам также привлекли водолазов.
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