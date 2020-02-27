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НОВОСТИ

Греция вывела полицейский спецназ с охваченных протестами островов

16:00 27.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Греция вывела полицейский спецназ с охваченных протестами островов в Эгейском море. Дополнительные подразделения были отправлены несколько дней назад на Лесбос и Хиос, где строят закрытые центры для мигрантов и беженцев. Они должны заменить действующие переполненные открытые лагеря. Местные жители недовольны, они требуют перевода значительного количества беженцев в континентальную часть Греции. В ходе беспорядков накануне более 40 полицейских получили ранения. Также сообщается о десяти пострадавших жителях.  Эхо Москвы

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