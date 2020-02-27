Штрафы для водителей в проекте нового КоАП будут пересмотрены

17:32 Источник: Коммерсант.ru

Штрафы для водителей в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будут пересмотрены, сообщил заместитель главы Минюста Денис Новак. Ранее против ужесточения наказания для водителей выступили премьер-министр Михаил Мишустин и руководство «Единой России».

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен»,— сказал господин Новак на обсуждении документа в Общественной палате. Коммерсантъ