Штрафы для водителей в проекте нового КоАП будут пересмотрены
17:32 27.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Штрафы для водителей в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будут пересмотрены, сообщил заместитель главы Минюста Денис Новак. Ранее против ужесточения наказания для водителей выступили премьер-министр Михаил Мишустин и руководство «Единой России».
«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен»,— сказал господин Новак на обсуждении документа в Общественной палате. Коммерсантъ
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