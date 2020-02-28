РФ рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
17:12 28.02.2020 Источник: РБК
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года.
Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд.
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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