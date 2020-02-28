Четверть россиян готовы проголосовать за поправки к Конституции, не понимая их сути - опрос

18:40 Источник: Эхо Москвы

Согласно опросу «Левада-центра», четверть россиян готовы проголосовать за поправки к Конституции, не разбираясь в их сути. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор аналитического центра Лев Гудков.

«Согласно последнему опросу, читали Конституцию и помнят ее всего 8 процентов респондентов. Еще 51 процент говорят, что они читали, но не помнят, о чем там речь. И еще 41 вообще не читали. Тем не менее, абсолютное большинство готово участвовать в предстоящем народном голосовании за нее и большая часть готова поддержать внесенные Путиным поправки. 25 процентов уже готово проголосовать, при этом они очень слабо разбираются, за что, собственно, они собираются голосовать. Важно, что они поддерживают общую политику Путина и не готовы разбираться в деталях. Иначе говоря, мы имеем дело с инерцией массовой пассивности и демонстративного одобрения воли начальства. Будем потом расплачиваться за это», — сказал он.

Ранее думский комитет по законодательству поддержал поправки о проведении голосования по изменению Конституции 22 апреля. Этот день будет нерабочим, голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени. Комитет отклонил поправку о 50-процентном пороге явки для признания плебисцита состоявшимся.