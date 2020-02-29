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НОВОСТИ

Facebook и Twitter не подтвердили заявление Госдепа о причастности РФ к распространению фейков о коронавирусе

11:00 29.02.2020 Источник: Газета.Ru

Компании Facebook и Twitter не нашли подтверждений заявлениям Госдепартамента США о причастности России к распространению фейков о коронавирусе нового типа, сообщает PCMag.

Проведенное компаниями расследование не выявило фактов скоординированной попытки дезинформации о вспышке заболеваемости коронавирусом, заявил глава отвечающего за целостности данных отдела Twitter Йоэль Рот. Он отметил, что компания запросила у Гесдепартамента доказательства причастности России к дезинформации, однако не получила ответа.

Ранее в американском Госдепе заявляли о существовании в социальных сетях связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по распространению ложной информации о коронавирусе.  Газета.Ru

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