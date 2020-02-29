Турция предложила РФ не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска, утверждает Эрдоган

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.

"Вчера (в пятницу - прим. ТАСС) я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]", - утверждает президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле.