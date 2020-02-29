В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

14:02 Источник: НГ-Online

В центре Москвы стартовал марш памяти Бориса Немцова.Акция согласована с городскими властями, по данным Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, организаторы планируют, что в ней могут принять участие до 30 тыс. горожан.

Участники шествия пройдут по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.