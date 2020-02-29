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НОВОСТИ

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

14:02 29.02.2020 Источник: НГ-Online

В центре Москвы стартовал марш памяти Бориса Немцова.Акция согласована с городскими властями, по данным Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, организаторы планируют, что в ней могут принять участие до 30 тыс. горожан.

Участники шествия пройдут по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.

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