Турецкие посты в Идлибе срослись с террористическими группировками - МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он напомнил, что по сочинским соглашениям от сентября 2018 года Турция взяла на себя обязательства вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15-20 км. Вместо этого, отметил генерал, за почти 18 месяцев официально признанные ООН террористическими группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), "Исламской партии Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" (все запрещены в РФ - прим.ТАСС) вытеснили в зоне всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе.

"Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (посты должны находится у границ зоны деэскалации - прим. ТАСС)", - сообщил Конашенков.

В начале февраля 2020 года, рассказал генерал, в ответ на очередное масштабное наступление террористов, "сочинские соглашения в части создания "демилитаризованной зоны" на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками". "Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб", - отметил Конашенков.

Это также позволило, добавил он, обеспечить движение мирных жителей по трассе М5 между городами Алеппо - Хама (трасса должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны - прим. ТАСС) и обезопасить окружающие населенные пункты от артобстрелов.