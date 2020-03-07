В РФ за последние сутки зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки. Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге, все посещали Италию в последние две недели, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - сообщили в штабе.