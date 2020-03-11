Индия закрыла въезд в страну для туристов из всех стран мира

21:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии из-за пандемии коронавируса отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля. Об этом сообщает в среду телеканал Эе-ди-ти-ви со ссылкой на информацию правительства.

"Все существующие визы, кроме дипломатических, официальных виз, виз для сотрудников ООН и международных организаций, рабочих виз, отменяются до 15 апреля 2020 года", - отмечается в информации.