Индия закрыла въезд в страну для туристов из всех стран мира
21:47 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индии из-за пандемии коронавируса отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля. Об этом сообщает в среду телеканал Эе-ди-ти-ви со ссылкой на информацию правительства.
"Все существующие визы, кроме дипломатических, официальных виз, виз для сотрудников ООН и международных организаций, рабочих виз, отменяются до 15 апреля 2020 года", - отмечается в информации.
НОВОСТИ
- 22:35 11.03.2020
- СМИ выяснили, что Белый Дом засекретил встречи высокого уровня по коронавирусу еще в январе
- 22:20 11.03.2020
- Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
- 22:00 11.03.2020
- Минэнерго прогнозирует рост цен на нефть до $45-55 за баррель
- 21:30 11.03.2020
- Италия. Статистика по коронавирусу за сутки выглядит неутешительной
- 20:45 11.03.2020
- На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
- 20:30 11.03.2020
- В России предложено сократить число проводимых массовых мероприятий
- 20:10 11.03.2020
- Данные о случаях заболевания коронавирусом в России на вечер 11 марта
- 20:09 11.03.2020
- Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья поддержать поправки в Конституцию
- 19:52 11.03.2020
- ВОЗ объявил заражение коронавирусом COVID-19 пандемией
- 19:50 11.03.2020
- "Поправку Терешковой" некорректно связывать с решением КС 1998 года - Клишас
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать