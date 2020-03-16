Огромные очереди образовались на границе Украины и Польши

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На границе Украины и Польши образовались огромные очереди. По словам очевидцев, многие тратят 14-16 часов, чтобы пройти таможенный контроль.

Ситуация усугубляется двумя факторами: сначала в Польше закрылись предприятия из-за карантина, связанного с коронавирусом. Работавшие там граждане Украины начали возвращаться домой. Затем в ночь на 15 марта Варшава закрыла государственную границу, оставив для украинцев возможность проезда только через три пункта пропуска.

Кроме того, со вторника Украина закрывает проезд для автобусов, поэтому многие спешат вернуться до этого времени домой, сообщает издание «Страна.ua». «Среди них и люди с детьми, границу уже берут штурмом», — рассказали очевидцы. Отмечается, что таможенники не были готовы к такому развитию событий, и через границу пропускают всех, включая людей с повышенной температурой.

Ранее президент Украины объявил о закрытии границ и приостановки авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом. Владимир Зеленский призвал находящихся за границей граждан вернуться на родину в течение трёх суток. Говорит Москва