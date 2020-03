12:48 Источник: НГ-Online

Statement from U.S. Ambassador John J. Sullivan

APNSA O’Brien to Lead U.S. Delegation to Russia

I am honored to announce that Assistant to the President for National Security Affairs, Ambassador Robert C. O’Brien, will lead the U.S. delegation to Moscow on May 9 to commemorate the 75th anniversary of the end of the war against Nazi Germany.

This high-level delegation underscores the commitment of the United States to honor the joint sacrifice of the allies, and the people of the United States and the Soviet Union who gave so much to ensure a safer world for all.

Заявление посла США в РФ Джона Салливана

О приезде государственной делегации США в Москву на празднование 75-летия Победы

Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией.

Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех.