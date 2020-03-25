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Цена на нефть пошла вверх после сообщения о соглашении властей США по законопроекту о поддержке экономики

12:00 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Цена на нефть и фондовые индексы растут на новостях о соглашении американских властей по законопроекту о поддержке экономики США.

Стоимость барреля эталонной марки нефти Brent на лондонской бирже растет по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов более чем на 3% — цена достигла 28 долларов. На фондовых рынках также наблюдается подъем. Американские индексы за последнюю сессию показали серьезный прирост на ожиданиях, связанных с планами американских властей смягчить экономические последствия распространения коронавируса. Ранее стало известно, что администрация президента Дональда Трампа и сенаторы-демократы пришли к соглашению по поводу пакета стимулирования экономики на 2 триллиона доллара. Эти средства пойдут на пособия по безработице, помощь больницам, единовременные выплаты американцам в размере 1200 долларов на человека. Также на поддержку малого бизнеса выделят в общей сложности более 360 миллиардов долларов. Сенат Конгресса США планирует принять соотвествующий законопроект уже сегодня.

Цена на нефть обвалилась практически в два раза в начале месяца, после того как сорвалась сделка ОПЕК+.  Эхо Москвы

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