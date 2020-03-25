Треть россиян недовольна работой из дома - опрос

12:32 Источник: Известия

Треть сотрудников российских компаний (31%), работающих сейчас удаленно, поделились, что им некомфортно выполнять свои обязанности из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter, проведенного для «Известий» в течение минувшей недели. По данным опроса, больше всего их волнует неподходящая мебель в квартире (отсутствие письменного стола, неудобный стул и т. п.). Об этом сообщили 44% респондентов. На втором месте — слабый компьютер или ноутбук (31%), на третьем — низкая скорость интернета (23%). Замыкают рейтинг домашних препятствий для работы перебои с мобильной связью (8%).

Согласно опросу, 80% респондентов выполняют рекомендацию работодателя трудиться удаленно, а оставшиеся 20% продолжают ездить в офис. 65% из них заявили, что характер обязанностей требует личного присутствия на рабочем месте, 34% пожаловались, что дома нерабочая атмосфера, 28% среди причин назвали отвлекающие факторы в квартире (семья, дети, бытовые вопросы).