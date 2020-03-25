Педагоги озвучили варианты сдачи ЕГЭ во время пандемии коронавируса
13:07 25.03.2020
В условиях пандемии коронавируса школьники и их родители все чаще задаются вопросом: как в этом году будут проходить итоговая аттестация и вступительные экзамены в вузы? Есть разные варианты выходы из ситуации. «Думаю, что самым разумным было бы организовать удаленную сдачу Единого госэкзамена (ЕГЭ) в режиме онлайн. Это действительно реальный выход, причем широкомасштабных нарушений опасаться не стоит. Поначалу, если хорошенько вспомнить, и на ЕГЭ грешили списыванием. А понавесили в экзаменационных аудиториях камер – и списывание прекратилось, ведь если люди знают, что за ними следят, они не будут проявлять нечестности», – рассказал академик РАН и РАО Алексей Семенов.
По его словам, система прокторинга позволяет следить за тестированием или экзаменом в режиме онлайн и обеспечивать порядок на экзаменах. Семенов утверждает, что подобные технологические меры не сложно принять как на письменном, так и на устном экзамене.
«Сейчас совершенно очевидно, что как организационно, так и технологически система ЕГЭ является гораздо более передовой, чем традиционные экзамены, включая вступительные. Последние невозможно организовать в распределенной форме, тогда как в ЕГЭ есть очень продвинутые технологии, позволяющие сдавать экзамены маленькими аудиториями, избегать массового наплыва детей и оставлять их сдавать экзамены на местах, без перемещений. Именно эти технологии, кстати, уже позволили нам в этом году спасти заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, также пришедшийся на период эпидемии коронавируса», – отмечает директор Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко. Эксперт надеется, что с некоторым сдвигом сроков сдачи и распределением школьников по маленьким группам «ЕГЭ удастся провести без потерь». Ященко также напомнил, что обилие профильных интернет-ресурсов в системе образования позволяет готовиться к экзаменам на дому.
В свою очередь директор московской школы № 686 Сергей Казарновский считает, что имеет смысл задуматься о переносе как ЕГЭ, так и вступительной кампании на будущий год.
В Рособрнадзоре, по данным издания, обсуждают различные варианты организации ЕГЭ, однако реальные решения будут приняты не ранее второй декады мая.
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