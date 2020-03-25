Коронавирус обнаружен у наследника британского престола принца Чарльза
14:00 25.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус, сообщают представители королевской семьи.
"У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно", - сказано в заявлении представителей принца Чарльза.
При этом жена принца, герцогиня Корнуольская, также была проверена на коронавирус, но заболевание у нее не найдено.
Принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии.
В заявлении представителей наследника престола также сказано: "От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности".
Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, первый в очереди на британский престол. Ему 71 год. Русская служба Би-би-си
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