При атаке на храм сикхов в Кабуле погибли 25 человек - Reuters

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 25 человек погибли в результате нападения боевиков на место богослужения сикхов в столице Афганистана Кабуле. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на МВД страны. Отмечается, что еще восемь человек получили ранения.

Ранее сообщалось об 11 погибших.