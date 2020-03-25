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При атаке на храм сикхов в Кабуле погибли 25 человек - Reuters

14:32 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 25 человек погибли в результате нападения боевиков на место богослужения сикхов в столице Афганистана Кабуле. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на МВД страны. Отмечается, что еще восемь человек получили ранения.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

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