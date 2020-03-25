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НОВОСТИ

Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения

14:54 25.03.2020

В Москве на время закроют ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Эти меры принимаются в связи с распространением коронавирусной инфекции. По словам мэра Сергея Собянина, не будут проводиться также любые культурные, развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные, просветительские, выставочные, рекламные и другие досуговые мероприятия.

В торговых центрах закроют детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. При этом работа магазинов, банков, а также служб быта продолжится.

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