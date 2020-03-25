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Власти ОАЭ запретили самолету авиакомпании "Победа" приземляться в Дубае

15:32 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету авиакомпании «Победа» приземляться в Дубае. Он должен был оттуда забрать около 190 россиян для возвращения на родину.

Речь идет о том, что выданное ранее разрешение на приземление в Эмиратах было аннулировано, рассказали в «Победе». В результате самолет, летевший из Москвы и намеревавшийся вывезти россиян, был вынужден приземлиться в Махачкале. По утверждениям гендиректора компании Андрея Калмыкова, отзыв разрешения на приземление в Дубае произошел без какого-либо объяснения причин: такое, говорят в «Победе», случилось впервые. Как отметили в лоукостере, там обратились за помощью в российский МИД. Внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, заверило, что ситуацией вокруг вывоза россиян из ОАЭ дипломаты уже занимаются, передает агентство ТАСС.

Эмираты ранее объявили о закрытии воздушного авиасообщения, начиная с сегодняшнего дня и на две недели. Речь идет, в том числе, о рейсах как в саму страну, так и из нее, исключение составят лишь грузовые и эвакуационные рейсы. В Эмиратах объяснили это попыткой предотвратить распространение коронавируса через воздушный транспорт.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России говорят, что из Объединенных Арабских Эмиратов в настоящий момент не могут вылететь свыше пяти тысяч россиян.  Эхо Москвы

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