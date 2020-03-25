Ослабление рубля в феврале - марте приведет к ускорению инфляции - ЦБ РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление рубля, произошедшее в феврале - марте, приведет к временному ускорению годовой инфляции в России в ближайшие месяцы и росту инфляционных ожиданий, сообщается в материалах Банка России.

"Произошедшее в феврале - марте ослабление рубля, которое связано с изменением внешних условий, приведет к временному ускорению годовой инфляции в ближайшие месяцы. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно повыситься", - отмечает регулятор.

Вместе с тем, по данным ЦБ, замедление роста внутреннего и внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором и будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. "В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - отмечает ЦБ.