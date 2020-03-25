Ослабление рубля в феврале - марте приведет к ускорению инфляции - ЦБ РФ
16:12 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ослабление рубля, произошедшее в феврале - марте, приведет к временному ускорению годовой инфляции в России в ближайшие месяцы и росту инфляционных ожиданий, сообщается в материалах Банка России.
"Произошедшее в феврале - марте ослабление рубля, которое связано с изменением внешних условий, приведет к временному ускорению годовой инфляции в ближайшие месяцы. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно повыситься", - отмечает регулятор.
Вместе с тем, по данным ЦБ, замедление роста внутреннего и внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором и будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. "В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - отмечает ЦБ.
НОВОСТИ
- 16:48 25.03.2020
- Все пособия и льготы россиян в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически - президент РФ
- 16:25 25.03.2020
- Голосование по поправкам к Конституции откладывается - Путин
- 16:00 25.03.2020
- На Украине ввели режим ЧС
- 15:32 25.03.2020
- Власти ОАЭ запретили самолету авиакомпании "Победа" приземляться в Дубае
- 15:25 25.03.2020
- Международный конкурс на концепцию реконструкции Центрального парка Красноярска перенесен из-за коронавируса
- 15:12 25.03.2020
- США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса - ВОЗ
- 15:00 25.03.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель
- 14:54 25.03.2020
- Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения
- 14:32 25.03.2020
- При атаке на храм сикхов в Кабуле погибли 25 человек - Reuters
- 14:12 25.03.2020
- Глава Минобрнауки РФ призвал вузы перенести весенние сессии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать