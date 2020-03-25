0
0
86
НОВОСТИ

Ослабление рубля в феврале - марте приведет к ускорению инфляции - ЦБ РФ

16:12 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление рубля, произошедшее в феврале - марте, приведет к временному ускорению годовой инфляции в России в ближайшие месяцы и росту инфляционных ожиданий, сообщается в материалах Банка России.

"Произошедшее в феврале - марте ослабление рубля, которое связано с изменением внешних условий, приведет к временному ускорению годовой инфляции в ближайшие месяцы. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также могут временно повыситься", - отмечает регулятор.

Вместе с тем, по данным ЦБ, замедление роста внутреннего и внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором и будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. "В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - отмечает ЦБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:48 25.03.2020
Все пособия и льготы россиян в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически - президент РФ
0
25
16:25 25.03.2020
Голосование по поправкам к Конституции откладывается - Путин
0
83
16:00 25.03.2020
На Украине ввели режим ЧС
0
98
15:32 25.03.2020
Власти ОАЭ запретили самолету авиакомпании "Победа" приземляться в Дубае
0
152
15:25 25.03.2020
Международный конкурс на концепцию реконструкции Центрального парка Красноярска перенесен из-за коронавируса
0
143
15:12 25.03.2020
США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса - ВОЗ
0
177
15:00 25.03.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель
0
188
14:54 25.03.2020
Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения
0
186
14:32 25.03.2020
При атаке на храм сикхов в Кабуле погибли 25 человек - Reuters
0
212
14:12 25.03.2020
Глава Минобрнауки РФ призвал вузы перенести весенние сессии
0
240

Возврат к списку