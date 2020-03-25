Путин заявил о ряде мер социальной поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса

17:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил о ряде мер социальной поддержки населения и бизнеса в связи с ситуацией пандемии. В частности, он предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда - 12 тысяч 130 рублей.

"Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 тысяч 130 рублей", - сказал Путин.

Президент также заявил о необходимости установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан страны, доходы которых упали более чем на 30%.

"Еще одна зона риска - это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно. Или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам", - сказал Путин в своем обращении к гражданам страны.



Кроме того, Владимир Путин предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих отраслях экономики, страдающих от распространения нового коронавируса.



"Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов", - сказал Путин в своем телеобращении к гражданам.



Семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля и в течение трех месяцев будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.



"Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", - сказал он.



[обновлено 17:08]

Также Владимир Путин предложил на долгосрочной основе снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% для того, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ.

"Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза - с 30 до 15 процентов - снизить для них размер страховых взносов", - сказал российский лидер в телеобращении к гражданам.



Он отметил, что пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда. "Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней", - добавил он. Путин подчеркнул, что пониженная ставка вводится не только как антикризисная мера на период пандемии, "а, что называется, вдолгую, на перспективу".





