Путин предложил ввести налог в 13% с вкладов и инвестиций свыше 1 млн
17:32 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги, объемом более 1 млн рублей.
"Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он.
НОВОСТИ
- 18:05 25.03.2020
- В Подмосковье наладили выпуск бесшовных алюминиевых водосточных систем
- 18:00 25.03.2020
- Генпрокуратура ДНР объявила в розыск экс-президента Украины Порошенко
- 17:55 25.03.2020
- Андрей Воробьев попросил пожилых жителей Подмосковья строго соблюдать режим самоизоляции
- 17:12 25.03.2020
- Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 г. до 0,5% с 1,5%
- 17:01 25.03.2020
- Путин заявил о ряде мер социальной поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса
- 16:48 25.03.2020
- Все пособия и льготы россиян в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически - президент РФ
- 16:25 25.03.2020
- Голосование по поправкам к Конституции откладывается - Путин
- 16:12 25.03.2020
- Ослабление рубля в феврале - марте приведет к ускорению инфляции - ЦБ РФ
- 16:00 25.03.2020
- На Украине ввели режим ЧС
- 15:32 25.03.2020
- Власти ОАЭ запретили самолету авиакомпании "Победа" приземляться в Дубае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать