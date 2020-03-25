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Путин предложил ввести налог в 13% с вкладов и инвестиций свыше 1 млн

17:32 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги, объемом более 1 млн рублей.

"Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он.

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