Андрей Воробьев попросил пожилых жителей Подмосковья строго соблюдать режим самоизоляции
17:55 25.03.2020
«Сейчас мы вместе переживаем непростой период, когда забота друг о друге, доброе и чуткое отношение становятся особенно важны, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Для защиты вашего здоровья в Подмосковье приняты дополнительные меры: мы просим всех жителей старше 65 лет, а также имеющих хроническое заболевание с 26 марта до 14 апреля соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Это нужно, чтобы максимально обезопасить самую уязвимую категорию граждан».
При этом для них предусмотрена материальная помощь - 3 тысячи рублей. С 26 марта будут перечислены 1,5 тысячи рублей, та же сумма придет на счет после окончания карантина. Деньги поступят автоматически, никакие заявления или дополнительные документы не нужны.
Привезти продукты, лекарства и другие необходимые товары помогут волонтеры, для этого нужно обратиться по номеру: +7 (498) 602-84-50.
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