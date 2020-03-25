Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожают миллионы цветов
20:40 25.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают миллионы цветов. Их отправляют на помойку из-за резкого падения спроса.
В общей сложности в стране сейчас уничтожается от 70 до 80 процентов всех выращенных цветов. Представители аукционного дома сообщили агентству France-Presse, что цветоводы впервые находятся в таком кризисе.
Королевская ассоциация производителей луковиц заявила, что начинает кампанию со слоганом: «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу».
Тюльпаны считаются символом Нидерландов наряду с ветряными мельницами и сыром. Говорит Москва
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