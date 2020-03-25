Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожают миллионы цветов

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают миллионы цветов. Их отправляют на помойку из-за резкого падения спроса.

В общей сложности в стране сейчас уничтожается от 70 до 80 процентов всех выращенных цветов. Представители аукционного дома сообщили агентству France-Presse, что цветоводы впервые находятся в таком кризисе.

Королевская ассоциация производителей луковиц заявила, что начинает кампанию со слоганом: «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу».

Тюльпаны считаются символом Нидерландов наряду с ветряными мельницами и сыром. Говорит Москва