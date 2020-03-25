0
0
104
НОВОСТИ

Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожают миллионы цветов

20:40 25.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают миллионы цветов. Их отправляют на помойку из-за резкого падения спроса.

В общей сложности в стране сейчас уничтожается от 70 до 80 процентов всех выращенных цветов. Представители аукционного дома сообщили агентству France-Presse, что цветоводы впервые находятся в таком кризисе.

Королевская ассоциация производителей луковиц заявила, что начинает кампанию со слоганом: «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу».

Тюльпаны считаются символом Нидерландов наряду с ветряными мельницами и сыром.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 25.03.2020
Из-за коронавируса закрылся Храм Гроба Господня в Иерусалиме
0
92
20:00 25.03.2020
Новая дата голосования по конституции будет определена отдельным документом - указ Путина
0
150
19:20 25.03.2020
Выплаты по больничному должны быть не менее одного МРОТ в месяц - Путин
0
207
18:40 25.03.2020
Неизвестные напали на Алексея Навального
0
306
18:05 25.03.2020
В Подмосковье наладили выпуск бесшовных алюминиевых водосточных систем
0
269
18:00 25.03.2020
Генпрокуратура ДНР объявила в розыск экс-президента Украины Порошенко
0
284
17:55 25.03.2020
Андрей Воробьев попросил пожилых жителей Подмосковья строго соблюдать режим самоизоляции
0
283
17:32 25.03.2020
Путин предложил ввести налог в 13% с вкладов и инвестиций свыше 1 млн
0
355
17:12 25.03.2020
Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 г. до 0,5% с 1,5%
0
301
17:01 25.03.2020
Путин заявил о ряде мер социальной поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса
0
386

Возврат к списку