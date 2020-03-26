В ДТП под Каиром погибли 18 человек, еще 12 получили травмы - портал
08:30 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 18 человек погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести в ночь со среды на четверг в результате крупного ДТП в окрестностях Каира. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
По его данным, авария произошла на региональной окружной трассе в районе каирского пригорода Хелуан. Фура со стройматериалами на большой скорости протаранила 15 автомобилей, остановленных полицейскими на блокпосту после вступления в силу вечером 25 марта по всей стране комендантского часа, введенного властями в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Наибольшее число погибших находились в двух оказавшихся на этом отрезке дороги микроавтобусах. Водитель большегрузной машины выжил и был задержан силовиками.
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