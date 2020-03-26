Более 50 тысяч сограждан пытается эвакуировать из-за рубежа правительство США
08:50 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американское правительство пытается эвакуировать из-за рубежа в связи с распространением нового коронавируса более 50 тысяч граждан США. Об этом сообщил в среду на специальном брифинге для журналистов первый заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Иэн Браунли.
"Наши дипломатические миссии, - отметил он, - получили запросы об оказании содействия с возвращением в США от более чем 50 тыс. американских граждан". "И мы привержены оказанию содействия с возвращением на родину максимально возможному числу американцев", - заверил представитель внешнеполитического ведомства США.
Согласно изложенным им данным, власти США уже вывезли на родину более 9 тыс. сограждан "из примерно 28 стран", среди которых Гаити, Гана, Гватемала, Кабо-Верде и Украина. Администрация США рассчитывает в следующие приблизительно девять дней организовать еще 66 авиарейсов для эвакуации соотечественников из других государств, уточнил Браунли.
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