Вирус, от которого умер мужчина в КНР, от человека передается только через кровь - эксперт

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хантавирус, ставший причиной смерти мужчины в автобусе в Китае, от человека к человеку передается только через кровь, при этом от грызунов им можно заразиться, вдохнув пыль со следами жизнедеятельности грызунов, сообщил ТАСС доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

"Практически все хантавирусы не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, только через кровь, только если от больного человека кровь вколоть здоровому, тогда он заболеет. В хантавирусных инфекциях нет ничего необычного, в настоящее время хантавирусные инфекции встречаются в Китае, Корее, России, в различных странах Европы. Они неплохо изучены, но смертельные исходы редки, за исключением очень редкого вируса хантавирусного легочного синдрома, который был обнаружен в США в 1993 году. В России каждый год этой инфекцией болеют примерно 4-5 тыс. человек, но смертность практически нулевая", - сообщил Нетесов.

Он пояснил, что первые представители семейства хантавирусов были открыты в 50-е годы прошлого века во время корейской войны. В России он чаще всего встречается в Республике Башкортостан, где в 1997 году было зафиксирован рекорд заболеваемости - заболели около 20 тыс. человек.

"Человек заражается этим вирусом, как правило, во время сенокоса или во время уборки пожухлой травы, там, где много лесных грызунов или во время осенней уборки в дачных домиках. Заражение происходит от того, что грызуны выделяют этот вирус с фекалиями и с мочой, и, когда все это высыхает, то превращается в пыль. Человек ворошит траву, пыль поднимается, люди ее вдыхают, что и приводит к заражению", - пояснил Нетесов, подчеркнув, что после инфицирования человек не передает этот вирус через кашель или чихание. В то же время уборку в дачных домиках в эндемичных регионах России (Башкирия, соседние области Поволжья, Хабаровский край) рекомендуется делать не сухую, а влажную, чтобы не поднимать много пыли.

По словам эксперта, пока непонятно, каким именно штаммом вируса заразился погибший гражданин Китая, однако для хантавируса не характерно резкое ухудшение состояния. "Основной синдром у основного вида этого вируса, который есть в России, а их вообще-то несколько видов, это отказ почек. Но это происходит не сразу, не резко, поэтому мне несколько удивительно произошедшее в КНР", - пояснил ученый.

Смерть пассажира автобуса, перевозившего сотрудников одного из пищевых предприятий КНР, произошла 23 марта. Причиной гибели стала лихорадка, вызванная вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны. Кроме погибшего мужчины, вирус был обнаружен также у еще двух пассажиров автобуса и одного из водителей, у всех пациентов наблюдался жар.