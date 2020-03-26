В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса - СМИ

11:20 Источник: Газета.Ru

Агент ФБР ликвидировал мужчину, предположительно готовившего террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил Fox-4.

По данным телеканала, 36-летний житель Белтона был смертельно ранен при попытке задержания после того, как открыл стрельбу.

Согласно данным представителей ФБР, мужчина, «недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию», предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. У правоохранителей была информация о том, что мужчина уже начал сбор материалов для производства самодельного взрывного устройства. Газета.Ru