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В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса - СМИ

11:20 26.03.2020 Источник: Газета.Ru

Агент ФБР ликвидировал мужчину, предположительно готовившего террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил Fox-4.

По данным телеканала, 36-летний житель Белтона был смертельно ранен при попытке задержания после того, как открыл стрельбу.

Согласно данным представителей ФБР, мужчина, «недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию», предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. У правоохранителей была информация о том, что мужчина уже начал сбор материалов для производства самодельного взрывного устройства.  Газета.Ru

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