Власти Москвы просят верующих не посещать храмы

11:35

На портале мэра Москвы и правительства города опубликованы новые ограничения, введенные в городе в связи с пандемией коронавируса. В частности, горожанам рекомендовано с 28 марта по 5 апреля «воздержаться от посещения религиозных организаций». При этому указывается, что «персонал и служители смогут продолжать работать в этот период». Речь, прежде всего, идет о посещении православных храмов, которые, в отличие от других религиозных объединений, не закрыли свои двери для верующих. Ранее в Московском патриархате называли «немыслимым» полное закрытие церквей и предписали ряд гигиенических мер, которые необходимо соблюдать за богослужениями.

Позже, по епархиям РПЦ было разослано циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), в котором говорилось, что «вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие». При этом глава отдела Внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что в случае «требования властей полностью закрыть храмы из-за коронавируса православная церковь будет вступать в диалог, а не в конфликт».

Милена Фаустова



