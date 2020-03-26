Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая - Шойгу

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в четверг обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров.

"Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции", - сказал он на заседании правительства РФ.

Выступивший на заседании министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить эту работу до 15 мая. "Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая - завершить строительство оставшихся восьми центров", - проинформировал министр.