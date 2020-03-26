Российские лунные корабли при возвращении на Землю будут садиться в РФ, а не в Казахстане
13:05 26.03.2020 Источник: Интерфакс
"Роскосмос" к 2025 году разработает комплекс районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля, используемого, в том числе, и для полетов на Луну, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".
Согласно техническому заданию, к 15 ноября 2025 года будет создан комплекс районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата космического корабля.
В настоящее время спускаемые аппараты кораблей "Союз МС" садятся в районе города Жезказган в Казахстане, однако в будущем, после начала полетов нового российского корабля, который будет способен добираться и до Луны, "Роскосмос" планирует сажать корабли в своей стране.
"Районы выбираются на сухопутных территориях России", - говорится в одном из пунктов требований к штатным районам посадки.
Среди других требований к местам посадки - отсутствие лесов, рек, болот и водоемов, равнинная поверхность. Ближайшие отбельные постройки должны находиться на удалении свыше 2,5 километров от места штатной посадки.
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