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В Госдуму внесен законопроект о наделении правительства правом введения режима ЧС

15:00 26.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство России получит право вводить режим чрезвычайной ситуации на территории страны, в том числе при возникновении эпидемий. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Законопроект даст кабинету министров возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Правительство получит полномочия координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Среди причин введения чрезвычайного положения в документе указаны болезни, которые представляют опасность для окружающих.

В случае возникновения ЧС или угрозы массового заболевания правительство сможет ограничивать торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней. Проект разработан в связи с необходимостью экстренно реагировать на распространение коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить о возможности введения чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По его словам, де-факто эпидемии в стране нет. В России ситуация с коронавирусной инфекцией гораздо лучше, чем во многих странах, — добавил Песков.

Россия с завтрашнего дня ограничивает авиасообщение с другими странами, всех вернувшихся будут проверять на наличие инфекции, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин просит граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные.  Эхо Москвы

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