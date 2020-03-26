Андрей Воробьев: Побудьте дома - почитайте книгу, посмотрите сериал

17:17

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с очередным обращением к жителям региона, в котором попросил их взвешенно подойти к организации своего времени в предстоящие недельные выходные:

Вчера мы все видели и слушали выступление президента. Он предложил беспрецедентные меры и по сдерживанию вируса, и поддержке семей с детьми, предпринимателей, всех, кому сейчас очень тяжело и кому нужна помощь.

С 28 марта по 5 апреля в нашей стране объявлены длинные выходные. Давайте поговорим о том, как важно и нужно их провести.

Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие сейчас, остаться дома и если и гулять, то только с семьей.

На утро четверга в Московской области 41 подтвержденный диагноз. Еще 58 у нас находятся на подтверждении в новосибирском «Векторе». Это много. Семь человек уже выздоровели. Наши врачи работают профессионально, и это уже хороший результат. И хотя ситуация под контролем, самое безопасное сейчас — побыть дома, чтобы поберечь себя и своих близких.

У многих в ближайшие дни появится время на то, что мы раньше откладывали. Я уверен, каждый из вас найдет чем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то смотреть сериал, но ключевое — это ни в коем случае не собираться большими компаниями.

Вместе с мэром Москвы мы приняли дополнительные меры, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов красоты – любых людных мест нужно избежать. Я только что разговаривал с врачами, которые борются с коронавирусом. У нас в области порядка 50 инфекционных клиник. Мы сейчас их все готовим на всякий случай, для того, чтобы если понадобится, они могли оказывать помощь. Врачи просят быть предельно внимательными к общению с другими людьми.

Дистанционная торговля остается, продуктовые магазины у дома и аптеки также будут открыты, чтобы вы всегда могли купить нужные продукты и лекарства.

Еще раз обращаюсь к вам дорогие, любимые наши жители Подмосковья – эти выходные не для тусовок — как говорит молодежь. Ситуация такова, что сегодня наша забота должна проявляться на расстоянии.